Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı

Manchester United'ın İsveçli yıldızı zlatan Ibrahimovic, 110 milyon sterlin servetiyle Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesine ikinci sıradan girdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesinde ikinci sırada yer aldı.
İngiliz basınından Sunday Times tarafından hazırlanan Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesinde ilk sırada Formula 1 pilotu Lewis Hamilton bulunuyor.
İngiliz pilotun geliri, 131 milyon sterlin! Hamilton, gelirini son dönemde 25 milyon sterlin artırmıştı.
Sezon başında Manchester United'a transfer olan İsveçli 35 yaşındaki golcü Zlatan Ibrahimovic ise 110 milyon sterlinlik (506 milyon lira) servetiyle listeye ikinci sıradan girdi.