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FUTBOL

Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:44:56

  • 1 Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı
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    Manchester United'ın İsveçli yıldızı zlatan Ibrahimovic, 110 milyon sterlin servetiyle Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesine ikinci sıradan girdi

  • 2 Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı
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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesinde ikinci sırada yer aldı.

  • 3 Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı
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    İngiliz basınından Sunday Times tarafından hazırlanan Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesinde ilk sırada Formula 1 pilotu Lewis Hamilton bulunuyor.

  • 4 Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı
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    İngiliz pilotun geliri, 131 milyon sterlin! Hamilton, gelirini son dönemde 25 milyon sterlin artırmıştı.

  • 5 Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular açıklandı
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    Sezon başında Manchester United'a transfer olan İsveçli 35 yaşındaki golcü Zlatan Ibrahimovic ise 110 milyon sterlinlik (506 milyon lira) servetiyle listeye ikinci sıradan girdi.

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