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Denizlispor: 2 - Eskişehirspor: 0
FUTBOL

Denizlispor: 2 - Eskişehirspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor 55 puanda kaldı ve liderlik fırsatını değerlendiremedi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:28:52 Güncelleme: 20:31:18

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenildi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Ziya Alkurt ve 62. dakikada Leandro Kappel kaydetti.

Bu sonucun ardından 55 puanda kalan Eskişehirspor liderlik fırsatını kaybetti. Mustafa Denizli'nin öğrencileri galip gelseydi; 58 puana yükselerek, 57 puanlı Yeni Malatya'yı geçerek maç fazlasıyla zirveye yerleşecekti.

Denizlispor ise bu galibiyetin ardından 39 puana yükseldi.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

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