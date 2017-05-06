Denizlispor: 2 - Eskişehirspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenildi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Ziya Alkurt ve 62. dakikada Leandro Kappel kaydetti.
Bu sonucun ardından 55 puanda kalan Eskişehirspor liderlik fırsatını kaybetti. Mustafa Denizli'nin öğrencileri galip gelseydi; 58 puana yükselerek, 57 puanlı Yeni Malatya'yı geçerek maç fazlasıyla zirveye yerleşecekti.
Denizlispor ise bu galibiyetin ardından 39 puana yükseldi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER