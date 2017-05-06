Kemal Özdeş: "Bizim takımın yeri yukarılar"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemal Özdeş, "Kazandığımız için mutluyum. Rakibimizin özellikle Fenerbahçe maçında etkili oyunu vardı , Bursaspor maçında ise goller de buldular. Biz ise buraya toparlanmak için gelmiştik" dedi.

Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde Galatasaray'ın baskısını kırmayı hedeflediklerini aktaran Özdeş, "Doğru savunma yapmamız gerekiyordu. Topun sahibi olup, rakibi yormalıydık. Maçın başında rakibin pozisyonları vardı. Sonrasında istediğimiz gibi yakaladık Galatasaray'ı ve golü de bulduk. İkinci yarı öncesi oyuncularıma, aynı disiplinle devam etmemiz gerektiğini söyledim. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından ikinci golü de bulunca rahatladık" diye konuştu.

Sergilenen futbol ve alınan sonuçtan ötürü oyuncularını kutlayan Kemal Özdeş, "Bu sezon 30 maç geride kaldı. İlk 4 takımın tamamından puan aldık. Kalan 4 maçta aynı coşkulu futbolu sürdürmemiz lazım. Bizim takımın yeri yukarılar" ifadelerini kullandı.

Özdeş, Galatasaray maçının, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Atiker Konyaspor ile yapacakları ikinci müsabakanın provası olduğunu da vurgulayarak, "Umarım kupada da finale kalırız" diyerek sözlerini tamamladı.