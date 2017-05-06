Juventus: 1 - Torino: 1 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 35. haftasında Torino derbisinde Juventus ile Torino karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci 45 dakikaya iyi başlayan taraf Torino oldu. 52'de Ljajic harika bir frikik golüyle konuk ekibi 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Acquah, kırmızı kart görerek Torino'yu 10 kişi bıraktı.

Gol için bastıran Juventus'ta 90+2'de sahneye Gonzalo Higuain çıktı ve attığı golle takımına beraberliği getirdi: 1-1. Bu sonuçla Juventus puanını 85 yaparken, Torino ise 50 puanda kaldı.

NAPOLI RAHAT KAZANDI

Günün diğer maçında ise Napoli evinde Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Napoli'nin gollerini Mertens (2) ve Insigne atarken, Cagliari'nin tek sayısını ise Farias kaydetti.

Napoli puanını 77 yaparken, Cagliari ise 41 puanda kaldı.