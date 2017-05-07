HABERTÜRK SPOR
Galatasaray'ın Kasımpaşa yenilgisi kulüpte taşları yerinden oynattı.
Teknik direktör İgor Tudor "Hiç kimse beni dinlemiyor, bırakıyorum" diyerek ayrılık kararı aldı.
Haberi alan başkan Dursun Özbek, ayrılığın yönetimin de kredisini tüketeceğini düşünerek apar topar soyunma odasına gidip zoraki destek verdi.
Hırvat hocayla görüşen Özbek, "Ne yapıyorsun. Şimdi bırakamazsın. İzin veremem.
Sezon sonunda oturur konuşuruz. Sorun ne, bize tek tek anlat. Çözümü birlikte bulalım" diyerek ikna etti.
NEŞTER OPERASYONU
Tudor, takım içindeki sorunları anlatıp rahatsızlıklarını tek tek dile getirirken, başkan da problemleri çözme garantisi verdi.
Neşteri vurma kararı alan yönetimin, başta Bruma olmak üzere Sneijder, Nigel de Jong ve Cavanda gibi isimleri kadro dışı bırakabileceği veya ağır para cezası uygulayabileceği öğrenildi.
14.00'TE TOPLANTI VARBaşkan Dursun Özbek, Kalamış'taki tesislerde yönetici arkadaşlarını toplayıp durum değerlendirmesi yapacak.
Bu toplantıda aralarında kadro dışıların da olabileceği çok kritik kararların alınması bekleniyor.
BAŞKAN ORTALIĞI İNLETTİ: HERKES AYAĞINI DENK ALSINDursun Özbek’in, Tudor’la görüştükten sonra futbolculara yönelik çok sert bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.
Bruma, Yasin ve Sneijder gibi isimler de başkanın tepkisinden nasibini aldı.
Özbek’in “Kimse G.Saray’dan büyük değildir. Bu tablonun sorumlusu sizlersiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmam.
Herkes ayağını denk alsın. Bundan sonra herkes kendi kaderini kendisi çizecek” diyerek çıkıştığı öğrenildi.
İZİNLER İPTAL EDİLDİSarı-Kırmızılılar’da yaşanan krizin ardından takıma verilen izin iptal edildi.
Kasımpaşa maçı sonrası bir gün izin yapmayı bekleyen oyunculara, bugün saat 18.00’de idman yapılacağı bildirildi.
CENK ERGÜN: BEDELİNİ ÖDEYECEKLERGalatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Tudor’un istifasının söz konusu olmadığını savunurken, futbolculara da gözdağı verdi:
“İçeride aile içi konuşmalar oldu ama istifa yok. Tudor teknik direktörümüzdür. Sonuç üzücü. Dışarıdan da müdahaleler olduğuna, hakem yönetiminin bunu etkilediğine inanıyoruz.
İçeride de hataları olanlar var. Onlar da bedelini ödeyecekler. Bunun birkaç günü daha var. Olması gerekenler olacak.
Maalesef ortada başarısız bir tablo var. Bunda payı olanlar faturanın kendilerine kesilmiş olan bölümünü ödeyecekler.”
TUDOR OTOBÜSE BİNMEDİSoyunma odasından çıkan oyuncular, yüzleri asık bir şekilde takım otobüsünün yolunu tuttu.
Ancak Tudor, takımla gitmeyi tercih etmedi. Hırvat hoca için tesislere taksi çağrıldı.
Yapılan sözleşme gereği Tudor’un kovulması halinde kendisine 500 bin Euro tazminat ödenmesi gerekiyor.
Dursun Özbek ve ekibi, Tudor’un bırakması durumunda, kendilerinin de güç durumda kalacağını hesaplayıp ayrılığı sezon sonunda düşünüyor.
Haziran'da yolların ayrılması halinde Tudor’a herhangi bir tazminat ödenmeyecek.