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FUTBOL

Galatasaray'da ortalık karıştı!

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:46:09

  • 1 Galatasaray'da ortalık karıştı!
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    HABERTÜRK SPOR

    Galatasaray'ın Kasımpaşa yenilgisi kulüpte taşları yerinden oynattı.

  • 2 Galatasaray'da ortalık karıştı!
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    Teknik direktör İgor Tudor "Hiç kimse beni dinlemiyor, bırakıyorum" diyerek ayrılık kararı aldı. 

  • 3 Galatasaray'da ortalık karıştı!
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    Haberi alan başkan Dursun Özbek, ayrılığın yönetimin de kredisini tüketeceğini düşünerek apar topar soyunma odasına gidip zoraki destek verdi. 

  • 4 Galatasaray'da ortalık karıştı!
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    Hırvat hocayla görüşen Özbek, "Ne yapıyorsun. Şimdi bırakamazsın. İzin veremem.

  • 5 Galatasaray'da ortalık karıştı!
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    Sezon sonunda oturur konuşuruz. Sorun ne, bize tek tek anlat. Çözümü birlikte bulalım" diyerek ikna etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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