Günün transfer iddiaları (07.05.2017)

Beşiktaş, kanat bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmak için düğmeye bastı. Yönetim, uzun süredir takip ettiği Palmeiras’lı Dudu’yla el sıkıştı. Kartal, 25 yaşındaki futbolcunun kulübüne de 5 milyon Euro’luk (19 milyon TL) teklif sundu.
Spor Toto Süper Lig’de son 2 sezonda elde ettiği başarıyı yeni dönemde de devam ettirmeyi planlayan Beşiktaş, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başladı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Olcay Şahan ve Kerim Frei’nin yerine sadece Ryan Babel’i kazandıran yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in Aras Özbiliz’in performansından memnun kalmaması sonrasında kanat hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu bölge için uzun süredir Brezilya Ligi ekibi Palmeiras’ın yıldız futbolcusu Dudu’yu takip eden yönetim, teknik ekibin onay vermesi sonrasında temaslara başladı.
"KULÜBÜMÜ İKNA EDİN, BEN HAZIRIM"
Bu doğrultuda ilk olarak futbolcunun menaceriyle temasa geçen Kara Kartal, bu hamleden olumlu geri dönüş aldı. 2011-14 sezonları arasında Dinamo Kiev’de forma giyen ve tekrar Avrupa’ya geri dönmeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun, menaceri aracılığıyla Kartal’a, “Kulübümü ikna edin, ben hazırım” mesajı verdiği kaydedildi. Dudu’dan gelen cevap sonrasında Palmeiras’a menacerler vasıtasıyla 5 milyon Euro’luk (19 milyon TL) teklifini ileten Siyah-Beyazlılar, Brezilya ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.
(Fanatik)
"ÖNCELİĞİMİZ ONLAR OLSUN"
Yeni sezondan itibaren Sarı-Lacivertliler’in başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Clichy ve Taison transferlerini mutlaka isteyerek, “Önceliğimiz onlar olsun” dediği öne sürüldü.
Fenerbahçe’de Advocaat ile yollar sezon sonunda ayrılacak. Tek değişiklik teknik direktör konusunda olmayacak. Yönetim, kadroda da revizyona giderek şampiyonluğa koşacak bir takım kurmanın hedefinde. Yeni sezonda takımın başına Aykut Kocaman’ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta transfer çalışmalarının bile Kocaman ile birlikte yürütüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre başarılı teknik adam, yönetime 2 yıldızın adını verdi: Gael Clichy ve Taison...