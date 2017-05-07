Günün transfer iddiaları (07.05.2017)

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DAVID OSPINA ÖRNEĞİ

Yönetimin de düşüncesi zaten Aykut Kocaman’la aynı. Transferde bu kez elini çabuk tutmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kale için Ospina’yla görüşüp el sıkışmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, Taison ve Clichy’yle de ön anlaşma yapmak için kolları sıvadı. Bu iki ismin işi de bittikten sonra, diğer bölgeler için çalışmalar başlayacak.

(Fanatik)