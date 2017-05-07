ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'da sıcak saatler

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Florya'ya teknik direktör Igor Tudor ile toplantı yapıyor. Sert kararlar bekleniyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:18:40 Güncelleme: 16:18:45

Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisinin yakınları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenman öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör İgor Tudor şu sıralar son bir toplantı yapıyor. Toplantının gündemi formsuz olan ve kadro dışı bırakılması beklenen futbolcular. Toplantı bittikten sonra takım ile ilgili radikal kararlar alınabilir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    fenerbahçe nin en büyük transferi dursun özbek
  • Misafir 7 dakika önce
    El ele çıkıp GS ile bağlarını kestiklerini açıklasınlar yeter.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)