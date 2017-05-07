Galatasaray'da sıcak saatler

Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisinin yakınları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenman öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör İgor Tudor şu sıralar son bir toplantı yapıyor. Toplantının gündemi formsuz olan ve kadro dışı bırakılması beklenen futbolcular. Toplantı bittikten sonra takım ile ilgili radikal kararlar alınabilir.

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