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FUTBOL

Galatasaray'da 4 futbolcu, idmana çıkmak istemedi!

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:22:06

  • 1 Galatasaray'da 4 futbolcu, idmana çıkmak istemedi!
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    Galatasaray'ın 3-0'lık Kasımpaşa yenilgisi kulüpte taşları yerinden oynattı.

  • 2 Galatasaray'da 4 futbolcu, idmana çıkmak istemedi!
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    Mücadelenin ardından önce teknik direktör Igor Tudor "Hiç kimse beni dinlemiyor, bırakıyorum" diyerek ayrılık kararı aldı.

  • 3 Galatasaray'da 4 futbolcu, idmana çıkmak istemedi!
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    Başkan Dursun Özbek, "Sezon sonunda oturur konuşuruz. Sorun ne, bize tek tek anlat. Çözümü birlikte bulalım" diyerek Hırvat Hoca'yı ikna etti.

  • 4 Galatasaray'da 4 futbolcu, idmana çıkmak istemedi!
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    Galatasaray'daki krizin perde arkasında yaşananlar beIN Sports'ta yayınlanan Maraton programında dile getirildi.

  • 5 Galatasaray'da 4 futbolcu, idmana çıkmak istemedi!
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    Soyunma odasında ertesi gün 18.00'e idman koyduğunu söyleyen Tudor'a; Sneijder, Chedjou, De Jong ve Bruma karşı çıktı.

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