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FUTBOL

Aziz Yıldırım başkan dövdü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:31:41

  • 1 Aziz Yıldırım başkan dövdü
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    HABERTÜRK SPOR

    Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off finalinin ilk maçında Caferağa Salonu, eşine az rastlanır bir kavgaya şahitlik yaptı.

  • 2 Aziz Yıldırım başkan dövdü
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    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör’ü tokatlamasıyla başlayan kavga dakikalarca sürdü.

  • 3 Aziz Yıldırım başkan dövdü
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    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki Play-Off final serisinin ilk karşılaşması, maçın oynandığı Caferağa Salonu’nda iki takım yöneticileri arasında yaşanan “meydan kavgasının” gölgesinde kaldı.

  • 4 Aziz Yıldırım başkan dövdü
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    Maçın başlamasına yarım saat kala yöneticilerle Caferağa Salonu’na gelen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, protokol tribünündeki YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör’ün yanına gitti.

  • 5 Aziz Yıldırım başkan dövdü
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    Gergin ortamda başkan Yıldırım, sözlü tartışmaya giriştiği Eyigüngör’ü tokatladı ve protokol tribününde “meydan savaşı” yaşandı.

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