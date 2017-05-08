Aziz Yıldırım başkan dövdü

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Yasaya göre spor alanlarında kasten yaralama suçuyla ilgili hüküm verilmesi için şikayet gerekmiyor ve yasa uyarınca hüküm giyip hakkında güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı verilen kişilerin de cezaları süresince hakem, temsilci ya da gözlemci olarak görev yapamıyor.