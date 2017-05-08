Aziz Yıldırım başkan dövdü

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Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off finalinin ilk maçında Caferağa Salonu, eşine az rastlanır bir kavgaya şahitlik yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör’ü tokatlamasıyla başlayan kavga dakikalarca sürdü.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki Play-Off final serisinin ilk karşılaşması, maçın oynandığı Caferağa Salonu’nda iki takım yöneticileri arasında yaşanan “meydan kavgasının” gölgesinde kaldı.
Maçın başlamasına yarım saat kala yöneticilerle Caferağa Salonu’na gelen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, protokol tribünündeki YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör’ün yanına gitti.
Gergin ortamda başkan Yıldırım, sözlü tartışmaya giriştiği Eyigüngör’ü tokatladı ve protokol tribününde “meydan savaşı” yaşandı.