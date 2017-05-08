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Turgut Doğan Şahin: Sonuna kadar hak ettik

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:57:55 Güncelleme: 11:05:37

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ı Türk Telekom Arena’da 3-1 deviren Kasımpaşa’da, kaptan Adem Büyük’ün sakatlığı sebebiyle ikinci yarı başında oyuna giren Turgut Doğan Şahin, attığı şık gol ve yaptığı asistle farklı zaferde önemli bir rol oynamıştı. Bu galibiyetin G.Saray’ın kötü futbolundan çok kendilerinin güzel oyunu sonucu alındığını vurgulayan tecrübeli yıldız, “Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. G.Saray deplasmanında da hedef mutlak 3 puandı. İyi bir takım oyunu, yüksek bir mücadele gücü ve güzel bir futbolla kazandık. Tabii ki çok mutluyuz. Maç öncesi Kemal Hocamız ile birlikte onların oyun sistemini çok iyi analiz etmiştik” ifadelerini kullandı.

‘SONUNA KADAR HAK ETTİK’
Turgut Doğan şöyle devam etti: “Şimdi birçok kişi G.Saray’ın kötü oynadığını düşünüyor. Ama ortada Kasımpaşa’nın güzel futbolu gibi çok net bir gerçek var. Biz çok iyi oynayıp iyi konsantre olduğumuz için G.Saray’ı bu futbola ve sonuca ittik. Sonucun onların kötü oyununa bağlanmasını doğru bulmuyorum. Gayet iyi bir futbolla sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.”

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE

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