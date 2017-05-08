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Real Madrid Vinicius Junior transfer
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Real Madrid, Vinicius Junior için kesenin ağzını açtı

Galacticos'un, Flamengo'da forma giyen genç yetenek için 61 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:37:38 Güncelleme: 13:38:41

Güney Amerika U17 Şampiyonası'nın gol kralı ve en iyi oyuncusu, Temmuz 2000 doğumlu Vinicius Junior'u Barcelona'nın elinden kapan Real Madrid'e bu transfer operasyonunun 61 milyon Euro'ya mal olacağı öne sürüldü.

Flamengo ve Brezilya futbolunun genç yıldızı Vinicius Junior, 2018 yazından itibaren Real Madrid futbolcusu olacak. İspanyol gazeteleri bu transferi dün duyurmuş, futbolcu için 40 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtilmişti.

Ancak son haberlere göre futbolcunun Real Madrid'e maliyeti 61 milyon Euro'yu bulacak. Brezilya Gazetesi Globo Esporte, Barcelona'nın futbolcunun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro'yu ödeyeceğini Flamengo'ya bildirdiğini, ancak Real Madrid'in bu rakamın üstüne çıktığını yazmıştı.

(Ntvspor)

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