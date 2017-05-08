Real Madrid, Vinicius Junior için kesenin ağzını açtı

Flamengo ve Brezilya futbolunun genç yıldızı Vinicius Junior, 2018 yazından itibaren Real Madrid futbolcusu olacak. İspanyol gazeteleri bu transferi dün duyurmuş, futbolcu için 40 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtilmişti.

Ancak son haberlere göre futbolcunun Real Madrid'e maliyeti 61 milyon Euro'yu bulacak. Brezilya Gazetesi Globo Esporte, Barcelona'nın futbolcunun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro'yu ödeyeceğini Flamengo'ya bildirdiğini, ancak Real Madrid'in bu rakamın üstüne çıktığını yazmıştı.



(Ntvspor)