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Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanına gidecek

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Mayıs pazartesi günkü Bursaspor-Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarların alınmasını kararlaştırdı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:11:08 Güncelleme: 16:38:48

Bursa'da gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Bursaspor- Beşiktaş karşılaşmasına konuk siyah-beyazlı taraftarların alınması kararlaştırıldı.

Heykel'deki Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ergun Güngör başkanlık yaptı. Toplantıya, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile jandarma, emniyet ve diğer kurumların yetkilileri de katıldı.

Kurulun toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda 15 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak maça Beşiktaşlı taraftarların alınması yönünde karar verildi.

Karar doğrultusunda, siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler, satış için Beşiktaş Kulübüne verilecek. Siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'dan toplu halde stada getirilecek.

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