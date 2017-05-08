Karabükspor: 1 - Osmanlıspor: 0

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Karabükspor, 64. dakikada Yevhen Seleznyov'un penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı ve 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karabükspor, ligdeki son galibiyetini 11 Mart'ta oynanan Adanaspor maçında almıştı.

Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Osmanlıspor, Konyaspor maçının ardından bu mücadeleyi de gol atamadan tamamladı. Ankara ekibi, son olarak Alanyaspor ağlarını sarsmış ve galibiyet alabilmişti.

Puanını 39'a yükselten Karabükspor, önümüzdeki hafta Alanyaspor'un konuğu olacak. 38 puanda kalan Osmanlıspor ise son 5 maçında 4 galibiyet alan Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.