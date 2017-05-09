Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları

Rumen tasarımcı Andrei Lacatusu, kulüp logolarını 3 boyutlu olarak çizdi, muhteşem görseller ortaya çıktı. İşte bir Türk takımının da aralarında bulunduğu o logolar:
Real Sociedad
Real Madrid
Juventus
PSG
Bayern Münih
CSKA
Manchester City
Viktoria Plzen
Chelsea
Schalke 04
Basel
Arsenal
Marsilya
Borussia Dortmund
Napoli
Atletico Madrid
Barcelona
Milan
Ajax
Celtic
Zenit
Porto
Steau Bükreş
Kopenhag
Anderlecht
Galatasaray
Manchester United
Austria Wien
Olympiakos
Shakhtar Donetsk
Benfica
Bayer Leverkusen