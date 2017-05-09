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FUTBOL

Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları

09 Mayıs 2017 Salı, 12:55:48

  • 1 Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları
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    Rumen tasarımcı Andrei Lacatusu, kulüp logolarını 3 boyutlu olarak çizdi, muhteşem görseller ortaya çıktı. İşte bir Türk takımının da aralarında bulunduğu o logolar:

    Real Sociedad

  • 2 Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları
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    Real Sociedad

  • 3 Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları
    3 | 64

    Real Madrid

  • 4 Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları
    4 | 64

    Real Madrid

  • 5 Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları
    5 | 64

    Juventus

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Galatasaray ı görünce hiç şaşırmadım.. Tabii ki türkiye denince Galatasaray..
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