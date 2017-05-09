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FUTBOL

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:46:29

  • 1 Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı
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    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da katıldığı Futbolun Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

  • 2 Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı
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    Aziz Yıldırım ile görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferleri konusunda önemli açıklamalar yaptı.

     

     

  • 3 Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı
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    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin 5 bölgeye transfer yapacağını söyledi.

  • 4 Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı
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    Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda 5 futbolcu transfer etmeyi düşündüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

     

     

  • 5 Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı
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    "Mehmet Ekici zaten belli. Gelecek ilk oyuncu o olacak."

     

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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