Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 5 transferini açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da katıldığı Futbolun Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım ile görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferleri konusunda önemli açıklamalar yaptı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin 5 bölgeye transfer yapacağını söyledi.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda 5 futbolcu transfer etmeyi düşündüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen şunları söyledi:
"Mehmet Ekici zaten belli. Gelecek ilk oyuncu o olacak."
"Fenerbahçe’nin, Fernandao’nun sakatlığı olduğu için 2 santrafor alması muhtemel."
"Moussa Sow ile görüşecekler. Şu anda kiralık çünkü."
"Orta sahaya bir tane solak oyuncu düşünülüyor."
"5. bölge için sezon sonunda karar verecekler. Oyuncuların durumlarına bakacaklar."
"Jeremain Lens bence kalmayacak. Benim görüşüm böyle, bilgi değil."
"Lens’in şartları çok ağır. Bu nedenle kalmayacağını düşünüyorum. Sunderland küme düştü ama oyuncunun maliyeti yüksek."
Dilmen, basketbolda yaşanan krizi de değerlendirdi.
Dilmen, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı ve Fenerbahçe kongre üyesi olan Işık Eyigüngör için, "Onun Fenerbahçeliliğini kabul etmiyorum" dedi.
Rıdvan Dilmen, konuyu Aziz Yıldırım ile de konuştuğunu aktardı.