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Talisca kalmak için şartını açıkladı

Anderson Talisca, maaşının Vincent Aboubakar’ın aldığı ücrete çıkartılması halinde kariyerine gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam edebilir

09 Mayıs 2017 Salı, 17:26:46 Güncelleme: 17:56:20

Beşiktaş’ta bu sezonun öne çıkan isimlerinden Anderson Talisca, siyah beyazlı kulüp ile yeni bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon kariyerine Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği merak konusu olan Brezilyalı oyuncu, maaşına zam talebinde bulunacak.

Benfica’dan 2 milyon Euro karşılığında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kiralanan Talisca, 1 milyon 500 bin Euro ücret alıyor. 23 yaşındaki futbolcu maaşının, takımın diğer kiralık ismi Vincent Aboubakar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Bonservisi Porto’da olan Kamerunlu futbolcu 3 milyon 300 bin Euro garanti ücretin yanı sıra, puan başı 4 bin Euro gelir elde ediyor.

Beşiktaş yönetiminin talebi kabul etmesi halinde 1 yıllık opsiyonu kullanacak olan Talisca, Benfica’nın kendisi için getireceği diğer teklifleri geri çevirecek. Zira Portekiz ekibi Anderson Talisca’nın satın alma opsiyonunu 25 milyon Euro olarak belirlemiş ve bu rakamı verecek farklı bir kulüp ile anlaşma yapabilecekti.

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 31 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 14 gol atarken, 6 da asist yaptı.

(NTV Spor)

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