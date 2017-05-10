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Gaziantepspor İbrahim Kızıl tokat
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Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Aziz Yıldırım'a özendi

Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor'a 6-0 mağlup olan Gaziantepspor'da başkan İbrahim Kızıl, menajer Cengiz İbret'e tokat attı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:39:16 Güncelleme: 09:45:06

Başkan ‘şiddeti’ devam ediyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre, G.Antep Başkanı İbrahim Kızıl, 6-0 kaybettikleri Akhisar maçı sonrasında teknik direktör Bülent Uygun’un da yakın arkadaşı olan menajer Cengiz İbret’e tokat attı. İbret, “Maç öncesi bir şey yoktu. Maç bittikten sonra ‘Bülent Hoca’yı Bursaspor’a ayartıyormuşsun’ diyerek tokat atıp küfretti. Arkamdan tekme savurdu” dedi. Karakola gidip şikayetçi olan İbret, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

 

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