Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Aziz Yıldırım'a özendi

Başkan ‘şiddeti’ devam ediyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre, G.Antep Başkanı İbrahim Kızıl, 6-0 kaybettikleri Akhisar maçı sonrasında teknik direktör Bülent Uygun’un da yakın arkadaşı olan menajer Cengiz İbret’e tokat attı. İbret, “Maç öncesi bir şey yoktu. Maç bittikten sonra ‘Bülent Hoca’yı Bursaspor’a ayartıyormuşsun’ diyerek tokat atıp küfretti. Arkamdan tekme savurdu” dedi. Karakola gidip şikayetçi olan İbret, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.