ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor!

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:45:49

  • 1 Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor!
    1 | 20

    Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finale yükselerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor! Milli takımın omurgasını Galatasaray ve Altınordulu futbolcular oluşturuyor. Peki bu unutulmaz başarıyı yaşatan futbolcular kimler?

  • 2 Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor!
    2 | 20

    KALECİLER

    Berke ÖZER 
    TAKIMI: Altınordu
    DOĞUM TARİHİ: 25.05.2000

    25 Mayıs 2000'de İzmir'in Konak ilçesinde doğan Berke, Altınordu A Takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maçta forma giydi. 16 yaşındaki kaleciyle Manchester City'nin ilgilendiği söyleniyor.

  • 3 Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor!
    3 | 20

    Ozan Can ORUÇ
    TAKIMI: Altınordu 
    DOĞUM TARİHİ: 26.05.2000

    Bugüne kadar çeşitli kategorilerde 12 kez milli formayı sırtına geçirdi.

  • 4 Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor!
    4 | 20

    DEFANSLAR

    Ramazan Emirhan CİVELEK
    TAKIMI: Galatasaray
    DOĞUM TARİHİ: 05.01.2000

    Çeşitli kategorilerde 34 kez milli olma gururunu yaşayan Ramazan, sağ bekte görev yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte A Takıma çıkması beklenen futbolculardan biri.

  • 5 Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor!
    5 | 20

    Abdussamed KARNUÇU
    TAKIMI: Galatasaray
    DOĞUM TARİHİ: 04.02.2000

    Bugüne kadar 27 kez milli olan genç yıldız, Galatasaray'ın umut bağladığı futbolcuların başında geliyor. İspanya maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Abdussamed, daha sonraki Hırvatistan ve İtalya mücadelelerinde forma giydi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000