Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finale yükselerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye U17 Milli Takımı tarih yazıyor! Milli takımın omurgasını Galatasaray ve Altınordulu futbolcular oluşturuyor. Peki bu unutulmaz başarıyı yaşatan futbolcular kimler?
KALECİLER
Berke ÖZER
TAKIMI: Altınordu
DOĞUM TARİHİ: 25.05.2000
25 Mayıs 2000'de İzmir'in Konak ilçesinde doğan Berke, Altınordu A Takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maçta forma giydi. 16 yaşındaki kaleciyle Manchester City'nin ilgilendiği söyleniyor.
Ozan Can ORUÇ
TAKIMI: Altınordu
DOĞUM TARİHİ: 26.05.2000
Bugüne kadar çeşitli kategorilerde 12 kez milli formayı sırtına geçirdi.
DEFANSLAR
Ramazan Emirhan CİVELEK
TAKIMI: Galatasaray
DOĞUM TARİHİ: 05.01.2000
Çeşitli kategorilerde 34 kez milli olma gururunu yaşayan Ramazan, sağ bekte görev yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte A Takıma çıkması beklenen futbolculardan biri.
Abdussamed KARNUÇU
TAKIMI: Galatasaray
DOĞUM TARİHİ: 04.02.2000
Bugüne kadar 27 kez milli olan genç yıldız, Galatasaray'ın umut bağladığı futbolcuların başında geliyor. İspanya maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Abdussamed, daha sonraki Hırvatistan ve İtalya mücadelelerinde forma giydi.