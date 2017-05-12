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Hasan Ali ADIGÜZEL

TAKIMI: Akhisar Belediye Gençlik ve Spor

DOĞUM TARİHİ: 03.04.2000

Bu sezon profesyonelliğe geçiş yaptı ve Akhisar Belediyespor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de iki maçta görev yaptı. Bugüne kadar 32 kez milli olan Hasan Ali'nin kariyerinde attığı gol sayısı 38!