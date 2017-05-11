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FUTBOL

Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...

11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:20:37

  • 1 Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...
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    Başkan Dursun Özbek’in, kalan maçları düşünerek mecburi destek verdiği teknik direktör Igor Tudor’a yönelik G.Saray yönetiminden de çatlak sesler yükselmeye başladı. 

  • 2 Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...
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    Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre; Her ne kadar başkan kötü gidişin faturasını oyunculara kesse de takımda yaşanan sıkıntıların başlıca kaynağı olarak Hırvat hocayı gören yöneticiler de yok değil. 

  • 3 Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...
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    Bunlardan birinin de Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin olduğu ortaya çıktı.

  • 4 Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...
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    Başkan Dursun Özbek’in yakın dostu olan ve yönetimde de en güvendiği isimlerin başında gelen Nasuhi Sezgin, Kasımpaşa maçının devre arasında yakın dostlarıyla yaptığı sohbet sırasında Tudor’la ilgili çok çarpıcı sözler sarfetti.

  • 5 Nasuhi Sezgin'den Igor Tudor için şok sözler...
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    Sıcağı sıcağına “Bruma sakat mı, neden oyundan alındı?” sorularıyla karşılaşan Sezgin, “Sakat falan değil, hoca kendi çıkarmış” yanıtını verdikten sonra Tudor’a veryansın etti. 

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