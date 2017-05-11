INTER'DEN BEŞİKTAŞ'A CANER TEKLİFİ...
Caner Erkin için 1 milyon euro ödemek istemeyen Beşiktaş, Inter'den "Bir sene daha kiralayın. Eğer önümüzdeki sezon 15 maç 11'de sahaya çıkarsa bu opsiyon otomatik devreye girsin. 1 milyonu o zaman öder bonservisi alırsınız" dedi. Beşiktaş bu teklife olumlu bakıyor. (beIN Sports)
F.BAHÇE'NİN LENS KARARI
Gelecek sezon planlamasını şekillendiren Fenerbahçe, Jeremain Lens’i listeden çıkardı. Şimdi transfer rotası, Taison ve Genk’te Shakhtar’dan kiralık olarak forma giyen Malinovsky’ye çevrildi. (Fanatik)
BRUMA DÜNYALARI İSTEDİ
Galatasaray yönetiminin 4 yıl daha sözleşme yapmak istediği Bruma, 2 milyon Euro’luk yıllık ücreti kabul etmeyip 2.5 milyonda ısrar ederken, menajerine de 1.5 milyon Euro komisyon istedi. Bunlarla da yetinmeyen Portekizli, sonraki satışından yüzde 10 da pay talep etti, görüşmeler sürüyor. (Fanatik)
FIRTINA POPOV'U İSTİYOR
Trabzonspor'un en büyük 10 numara adayı ortaya çıktı. Kayseri maçı sonrası “Kilidi açacak oyuncumuz yok” diyen Yanal’ın aklının Spartak Moskova’nın ‘10 numarası’ Ivelin Popov olduğu belirtiliyor. (Fotomaç)
Q7 VE ADRIANO GİDEBİLİR
Beşiktaş'ın yıldızları Adriano ve Quaresma'ya Çinliler'in talip olduğu ve gelen teklifin hem futbolcu hem de kulübü tatmin edecek düzeyde olması durumunda satışa sıcak bakıldığı öğrenildi. (Sabah)