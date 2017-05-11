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Q7 VE ADRIANO GİDEBİLİR

Beşiktaş'ın yıldızları Adriano ve Quaresma'ya Çinliler'in talip olduğu ve gelen teklifin hem futbolcu hem de kulübü tatmin edecek düzeyde olması durumunda satışa sıcak bakıldığı öğrenildi. (Sabah)