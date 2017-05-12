Türkiye 2'nci Lig Play-Off yarı final karşılaşmasında Kastamonuspor, Gümüşhanespor'u konuk edecek. Türkiye 1'inci Lig'ine yükselmek için oynanacak play-off final karşılaşmasına yükselmek isteyen 2 takımda ilk maçta avantaj peşinde koşacak. Peki, Kastamonuspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KASTAMONUSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Ziya Doğan yönetiminde adeta şahlanan Kastamonuspor 20 maç üst üste yenilmeyerek Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grubu 3'üncü sırada bitirdi ve play-off'a yükselmeye hak kazandı. 34 haftada 60 puan toplayan Kastamonuspor gözünü Türkiye 1.Lig'ine dikti. Play-off yarı finalinde evindeki maçı kazanarak Gümüşhane deplasmanına avantajlı gitmek isteyen Kastamonuspor'da tek hedef galibiyet. Gümüşhanespor ise Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grubu 65 puanla Kastamonuspor'un 5 puan önünde 2'nci sırada bitirdi. Kastamonu deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek isteyen Gümüşhanespor'da hedef ilk maçta gol yemeden sahadan ayrılmak. Zorlu Kastamonuspor - Gümüşhanespor maçı 12 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmada Hakan Ceylan düdük çalacak. Karşılaşma herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.



KASTAMONUSPOR SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Spor Toto 2.Lig Play Off çeyrek final maçında Hatayspor'u penaltı atışları ile eleyerek yarı finale yükselen Kastamonuspor, Gümüşhanespor maçını seyircisiz oynayacak. Hatayspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle TFF Kastamonuspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

ZİYA DOĞAN: BİRİLERİ BİZİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'a tepki göstererek, emeklerinin algı haberleri ile hiçe sayıldığını söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında Hatayspor'u eleyen Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, karşılaşma sonrası Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın bazı yayın organlarında yer alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Doğan, "Sahada Gökhan Zan'la konuştum. 'Ben camiayla ilgili değil Türk futboluyla ilgili konuşuyorum' dedi. Biz Hatay'da çok iyi karşılandık. Aynı şekilde biz de burada çok iyi karşıladık. 2 maçtan sonrada sarmaş dolaştık. Birbirlerimizi tebrik ettik. Benim yardımcı hocam maçtan sonra Hataysporlu futbolcuyu seyircinin içerisinden çekip soyunma odasına götürüyor. Maçtan sonra futbolcumun sevincine katılmadım. Hataysporluları teselli ettim. Bu mantığı tüm Türkiye'ye yaymak lazım. Benim camiam suçsuz demiyorum. Türkiye'de her yerde böyle olaylar var. Burada en suçsuz insanlar benim futbolcularım" dedi.



"BİRİLERİ BİZİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Başkalarının yaptığı hatalarla kulübün geleceğini karartamayız" diyen Doğan, Gökhan Zan'ın açıklamalarına karşılık vererek şunları kaydetti:

"Birileri açıklama yapıyor Kastamonu hazır değil diye. Kastamonu herkes kadar hazır ve herkes kadar 1. Lig'i hak ediyor. Oynadığımız futbolla düşme potasından gelerek son 4 takım arasına kaldık. Birileri bizi aşağı çekmeye çalışıyor ama bunu yemezler. Tekrar diyorum kendi taraftarımızın hatasını da kınıyorum. Bu kulüplerin değil Türkiye'nin sorunu. Ama bir algı yaratmasınlar. Kastamonu şampiyonluğa yakışmıyor demesinler. Çok modern şehre gittik ama utanıyorum yaşadıklarımızı anlatmaya" diye konuştu.

"OLAYLARIN TEK SORUMLUSU ALGI OLUŞTURANLARDIR"

Karakter olarak yıllardır çizgisinden hiç kopmadığını belirten Ziya Doğan, "Futbola yanlış yapan babam olsun karşısına dikilirim. Biz yanlış yapma lüksüne sahip değiliz ama kimsede değil. Bize sahada yapılan bir çirkinlik göstersinler. Ben futbolcuma her zaman rakibi tahrik etmemelerini söylüyorum. Biz profesyoneliz. Kimse masum değil. Bu olayların tek sorumlusu ondan bundan duyduğuyla Kastamonuspor hakkında algı yaratanlardır" şeklinde konuştu.

ALTIPARMAK: KASTAMONU'DAN AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYORUZ

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Spor Toto 2. Lig play-off yarı finalinde Kastamonuspor 1966 ile 12 Mayıs Cuma günü deplasmanda yapacakları ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Menemen Belediyespor'u eleyerek yarı finale yükselmelerinin takıma olan inancı daha da artırdığını belirtti.

Yarı finalde ilk maçın deplasmanda olmasını avantaj olarak gördüklerini ifade eden Altıparmak, "Deplasmanda atacağımız bir golün dahi rövanş maçı için büyük önemi var. Deplasmanda olmamıza rağmen hücum futbolunu oynayacağız ama bunu tedbirli bir şekilde yapacağız. Kastamonuspor 1966 ile yapacağımız play-off yarı final ilk maçına en iyi şekilde hazırlanıp, Gümüşhane'ye avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, rakiplerin analizlerini yaparak maçlara hazırlandıklarını kaydederek, Kastamonuspor 1966'nın daha çok pas yapan bir takım görüntüsü çizdiğini sözlerine ekledi.​

KASTAMONUSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Babaş, Hatayspor karşılaşması sonrası Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off karşılaşması sonrası Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği rakibini seri penaltılar atışı sonrası 3-2 yenerek elemiş ve tur atlamıştı. Karşılaşması sonrası bazı basın, yayın organlarında Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın, Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü ile taraftarlar hakkında açıklamaları yer aldı.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Babaş, şunları kaydetti: "Dün sahamızda misafir ettiğimiz Hatayspor Kulübü'nü Kastamonu'muza yakışır şekilde misafirperverliğimizle en iyi şekilde maç öncesi ve sonrası ağırladık ve uğurladık. Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın açıklamaları mağlubiyetin ve elenmelerinin verdiği üzüntü ile yapmış olacağını düşünüyor, açıklamalarında gerçeği yansıtmadığını belirtiyoruz. Biz, Kastamonuspor 1966 Yönetimi olarak Kastamonu'muza gelen her takımı en iyi şekilde ağırlamayı ve uğurlamayı kendimize borç edinmiş Kastamonu'muzu en iyi şekilde temsil etmişizdir. Hatay'da yaptığımız ilk karşılaşmada da taraftarlarımız taşlanmış, polis eskortu ile şehirden çıkarılmışlardır. Ama biz, bu tarz olayların olmasını hiç bir zaman tasvip etmedik etmeyeceğiz de. İki kulüp ilişkilerinin zedelenmemesi için bu konuda hiç bir açıklama dahi yapmadık. Kastamonuspor 1966 Kulübü olarak Play-Off maçlarına odaklandık ve konsantre olduk. Kulübümüzü yıpratma politikalarından her zaman uzak durduk, uzak durmaya da devam edeceğiz"

KASTAMONUSPOR GAZİ STADYUMU'NUN KONUMU