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BB Erzurumspor - Amed Sportif
FUTBOL

BB Erzurumspor - Amed Sportif maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BB Erzurumspor, evinde Amed Sportif'i konuk ediyor. Peki BB Erzurumspor - Amed Sportif maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:41:19 Güncelleme: 14:54:35

Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup mücadelesinde BB Erzurumspor, evinde Amed Sportif'i konuk ediyor. Peki BB Erzurumspor - Amed Sportif maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BB ERZURUMSPOR - AMED SPORTİF MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Süleyman Abay yönetecek. Süleyman Abay'ın yardımcılığını Gökmen Olgaç, Mehmet Salih Mazlum ve Serdar Akkoçoğlu yapacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Amed Sportif, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Amed Sportif, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● BB Erzurumspor, evinde oynadığı son maçta Kocaeli Birlik'i 2-1 mağlup etti.

● Amed Sportif, deplasmanda oynadığı son maçta Sivas Belediye ile 1-1 berabere kaldı.

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