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Denizlispor
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Denizlispor FIFA'yla görüşecek

Yeşil-siyahlı ekip, FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:35:45 Güncelleme: 15:39:29

Türkiye 1. Ligi'ndeki son deplasman maçında pazar günü Giresunspor ile karşılaşacak Denizlispor'da yönetim, FIFA'nın koyduğu transfer yasağını kaldırabilmek için dört koldan çalışıyor.

DHA'nın haberine göre, halen Manisaspor'da forma giyen eski futbolcusu Dimov'un 70 bin Euro alacağından kaynaklanan yasağı kaldırabilmek amacıyla 2 yöneticinin önümüzdeki hafta İsvçre'nin Nyon kentine giderek FIFA yetkilileriyle görüşme yapacağı kaydedildi. Yasağın kalkması için yalnızca paranın ödenmesinin yetmediğini belirten yöneticiler, benzer olayların tekrarlanmayacağı konusunda FIFA'nın ikna edilmesi gerektiğini dile getrirdi.

Bu arada iç transferin startını veren yönetim, hafta başında ön görüşme yaptığı futbolcularla önümüzdeki hafta yeniden masaya oturacak. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, bir hafta içinde sorunu çözmek istediklerini söyledi.

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