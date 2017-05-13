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Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:37:04 Güncelleme: 17:46:50

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi gören sarı-lacivertli ekip, 57 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakibi Antalyaspor ise 13 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgiyle 46 puan elde etti ve 6. sırada yer buldu.

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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
CEZALILAR: Josef, Skrtel (Fenerbahçe) / Yekta, Zeki (Antalyaspor)
SAKATLAR: Fernandao, Fabiano, Şener, Van der Wiel (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE: Volkan, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Salih, Alper, Lens, Sow, Emenike
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Kanarya yaptığı son 7 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart’ta sahasında Atiker konyaspor’a karşı alan Sarı-Lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2’si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye kupası maçını kaybetmedi.

Ligde kardemir karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı. Türkiye kupası’nda ise kayserispor’u (3-0) mağlup eden Sarı-Lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.

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