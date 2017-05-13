Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1.Lig'de son haftalara girilirken heyecan tavan yaptı. Adana Demirspor ile Sivasspor TFF 1.Lig'in 33'üncü haftasında sahaya çıkıyor. Sivasspor kazanırsa Süper Lig'e çıkıyor, Adana Demirspor kaybederse küme hattına düşme riski var. Yüzbinlerce kişi heyecanla bu maçı bekliyor. Peki, Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, nezaman, saat kaçta başlayacak?

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Sivasspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Adana Demirspor 14 Mayıs Pazar günü (yarın) kozlarını paylaşacak. Sivasspor 32 haftada topladığı 58 puanla lider Yeni Malatya'nın 2 puan ardından 2'nci sırada bulunuyor. Yiğidolar, zorlu Adana Demirspor deplasmanını kayıpsız geçerse Süper Lig'e kesin olarak yükselecek. Adana Demirspor'da ise işler daha karışık durumda. Zira Akdeniz ekibi ligde 32 haftada 34 puan topladı ve küme hattındaki komşu ili Büyükşehir Gaziantepspor'un yalnızca 1 puan üzerinde yer alıyor. Adana Demirspor yarın puan kaybeder, Gaziantep ve Şanlı Urfaspor kazanırsa ligde son haftaya girilirken Adana Demirspor küme hattına düşecek. Son hafta rakiplerinin hata yapmasını beklemek zorunda kalacak. Birçok hesabın yapıldığı maç heyecan fırtınasına sahne olacak. Zorlu Adana Demirspor - Sivasspor maçı saat 17.00'da başlayacak. Kritik maç TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. İki şehrin kaderini belirleyecek Adana Demirspor - Sivassapor maçını Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını, Kemal Yılmaz ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

SİVASSPOR'UN ŞAMPİYONLUK HESABI

Sivasspor TFF 1.Lig'in 33. haftasındaki zorlu Adana Demirspor karşılaşmasını kayıpsız geçerse, Yeni Malatyaspor'un hata yapmasını bekleyecek. Yeni Malatyaspor yenilirse, Sivasspor zirveye kurulacak. Beraberlik durumunda ise, Sivasspor zirveye ortak olacak. Deyim yerindeyse "dananın kuyruğu" son hafta Sivas'ta oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçında kopacak. İki takım puan kaybetmez ise son hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor ve Yeni Malatyaspor şampiyonluk için final niteliğindeki maçı oynayacak. Sivasspor saha ve seyirci avantajı ile Yeni Malatyaspor'u yenerek stadında şampiyonluk turu atmanın hesaplarını yapıyor.

33. HAFTA ÖNCESİ PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 18 6 8 46 35 11 60 2. SİVASSPOR 32 16 10 6 46 26 20 58 3. ESKİŞEHİRSPOR 32 16 10 6 60 39 21 55 4. GİRESUNSPOR 32 14 8 10 38 32 6 50 5. BOLUSPOR 32 15 5 12 51 52 -1 50 6. GÖZTEPE 32 14 7 11 50 49 1 49 7. ÜMRANİYESPOR 32 12 12 8 40 33 7 48 8. ALTINORDU 32 12 11 9 40 36 4 47 9. BALIKESİRSPOR 32 9 12 11 52 42 10 39 10. DENİZLİSPOR 32 11 9 12 45 43 2 39 11. ELAZIĞSPOR 32 11 11 10 37 32 5 38 12. MANİSASPOR 32 10 9 13 45 49 -4 36 13. SAMSUNSPOR 32 9 8 15 26 42 -16 35 14. ADANA DEMİRSPOR 32 8 13 11 44 48 -4 34 15. ŞANLIURFASPOR 32 8 9 15 36 43 -7 33 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 32 8 9 15 33 43 -10 33 17. BANDIRMASPOR 32 8 7 17 40 52 -12 31 18. MERSİN İDMANYURDU 32 6 10 16 33 66 -33 25

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

TFF 1.Lig'de Adana Demirspor evinde 3 maçtır kaybediyor, evinde 6 maçtır kazanamıyor, toplamda 5 maçtır kaybediyor.

Sivasspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 7maçtır kaybetmiyor.

ADANA DEMİRSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanan son 10 karşılaşmada Sivasspor 5 kez, Adana Demirspor ise 4 kez sahadan galip ayrıldı. Adana Demirspor ile Sivasspor ligin ilk yarısındaki maçta ise 0 - 0 berabere kaldı.

Sivasspor 1 - 0 Adana Demir

Adana Demir 3 - 0 Sivasspor

Sivasspor 2 - 1 Adana Demir

Adana Demir 2 - 0 Sivasspor

Sivasspor 1 - 2 Adana Demir

Sivasspor 4 - 2 Adana Demir

Adana Demir 3 - 2 Sivasspor

Sivasspor 2 - 1 Adana Demir

Adana Demir 0 - 1 Sivasspor

Sivasspor 0 - 0 Adana Demir

SAMET AYBABA: ADANA DEMİRSPOR MAÇINI KAZANARAK ORADA TUR ATMAK İSTİYORUZ

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adım adım önlerine baktıklarını ve iyi oynayarak kazandıkça daha keyif aldıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin son üç lig maçını kazandığını anımsatan Aybaba, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "Önemli olan önümüzdeki Adana Demirspor maçı. O maçı kazanıp orada tur atmayı düşünüyoruz." dedi.

Futbolcularının sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkati çeken Aybaba, "Hedefe yaklaştıkça insan kendisini daha mutlu ve bir şeyleri yapar hissediyor. O nedenle arkadaşlarımızla devamlı konuşuyoruz. Adana Demirspor maçı bizim için bir final. O maçı kazanıp hak ettiği şampiyonluğu Sivas'a getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin durumuna bakmadıklarını dile getiren Aybaba, şöyle konuştu:

"Biz 2 maçı da kazandığımızda rakipler ne yaparsa yapsın şampiyon oluyoruz. Oyuncularımızı hep bu yönde motive ediyoruz. Rakipler de tabii ki yenmek isteyecek. Ama onların yenmesi yetmiyor, biz yendiğimiz sürece sonunda şampiyon oluyoruz."

Aybaba, Adana Demirspor maçı öncesinde takımda eksiğin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI SÖZLÜ: BU TAKIM LİGDE KALACAK

Adana Demirspor'un Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, "Takım olarak bu sezon birçok talihsizlikler yaşadık. Bir galibiyet bile bizi kurtarıyor ama takımımız son 2 maçını kazanıp ligde kalacak" dedi.



Takımın bulunduğu pozisyonun sorumlusunun kendisi olduğunu dile getiren Başkan Sözlü, kongrede aday olmayacağını açıkladı. Zirveyi hedeflerken düşme potasına indiklerini belirten Başkan Sözlü, futbolcularına toplamda 200 bin lira ödeme yaptığını ve helalleştiğini açıkladı. Küme düşmemek için de oyuncularına yüklü miktarda prim vaad ettiğini vurgulayan Başkan Sözlü, bu konuda da şunları söyledi:



"Bu takım acı çeke çeke de olsa ligde kalacak. Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası sırasında misafir takımın yöneticileri ve protokolün önünde aileme hakaret edilmesi camiaya zarar verdi. Bunların amaçları benimle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan ağabeyim Hüseyin Sözlü'yü yıpratmak."





ADANA DEMİRSPOR'DA SİVASSPOR MAÇI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Adana Demirspor, pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik sorumlu Tekin İncebaldır koordinesinde sürdürdü. Tekin İncebaldır, atrenmandan önce oyuncularıyla toplantıda bir araya geldi. Daha sonra sahaya çıkan mavi lacivertli oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı süren Onur idmana katılmazken, Raspopovic ve Serkan Yanık kontrollü olarak yine takımla çalışmalarına devam etti.

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