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Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atletico Madrid, evinde ligin 15. sırasında 37 puanla yer alan Real Betis'e konuk oluyor. Peki Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:51:13 Güncelleme: 15:57:51

İspanya ligi La Liga'da Atletico Madrid, evinde ligin 15. sırasında 37 puanla yer alan Real Betis'e konuk oluyor. Peki Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alvarez Izquierdo yönetecek. Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak olan mücadele Eurosport 2'den naklen yayınlanacak.

● Real Betis, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Real Betis, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Real Betis, evinde oynadığı son maçta Alaves'e 4-1 kaybetti.

● Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid'e 3-0 kaybetti.

● İki takım arasında oynanan son 7 maçı da Atletico Madrid kazandı.

● Son 10 maçta Atletico Madrid 9 kere kazandı, 1 maç berabere bitti.

● Real Betis, ligde oynadığı son 3 maçta da mağlubiyet aldı.

● Atletico Madrid, ligde deplasmanda 10 maçtır yenilmiyor.

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