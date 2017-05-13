İspanya ligi La Liga'da Atletico Madrid, evinde ligin 15. sırasında 37 puanla yer alan Real Betis'e konuk oluyor. Peki Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Benito Villamarin Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alvarez Izquierdo yönetecek. Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak olan mücadele Eurosport 2'den naklen yayınlanacak.
● Real Betis, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Real Betis, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.
● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
● Real Betis, evinde oynadığı son maçta Alaves'e 4-1 kaybetti.
● Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid'e 3-0 kaybetti.
● İki takım arasında oynanan son 7 maçı da Atletico Madrid kazandı.
● Son 10 maçta Atletico Madrid 9 kere kazandı, 1 maç berabere bitti.
● Real Betis, ligde oynadığı son 3 maçta da mağlubiyet aldı.
● Atletico Madrid, ligde deplasmanda 10 maçtır yenilmiyor.