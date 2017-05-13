Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Viitorul Constanta, tarihinde ilk Romanya 1. Lig şampiyonluğunu elde ederken, Hagi de antrenör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü de Rumen teknik adamı kutlayarak, "Sıfırdan kurduğu Viitorul Constanta ile Romanya Ligi şampiyonu olan efsanemiz Gheorghe Hagi'yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hagi, Socrates'in mart ayı sayısında dergiye röportaj vermişti. Rumen efsane, projesini "Viitorul'un şu andaki hedefi ve görevi oyuncu yetiştirmek. Avrupa'da başarı ya da ligde şampiyon olmak değil. Oyuncu yetiştiriyor ve satıyoruz. Viitorul'un arkasında akademi var. Sürekli bu akademi kelimesini söylüyorum çünkü oyuncu yetiştirmekten başka düşüncemiz yok. Yaklaşık 2 buçuk milyon dolarlık bir bütçemiz var. Bizim hedefimiz ligde kalmaktı." sözleriyle anlatmıştı.





Hagi, şampiyonluk yarışını ise "Daha sonra işler iyi gidince kendimize ligi ilk altıda bitirip play-off'a katılma hedefini koyduk. Ama daha önemlisi, U19'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş olmamız. Bu benim takımımın lider olmasından daha büyük bir başarı. Türkiye'de kim bu başarıya imza attı? Altınordu. Bu büyük bir problem. Neden Altınordu? Büyük kulüpler uyuyor mu? Türkiye'deki altyapılarda hedef yok. O hedefi koyan yok. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek, kulüplerin ana hedeflerinden biri olmalı. Birkaç sene sonra tekrar görüşürüz umarım. O zaman ne söylemek istediğimi daha iyi anlarsın." ifadeleriyle değerlendirmişti.