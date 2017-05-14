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FUTBOL

4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:14:31

  • 1 4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...
    1 | 38

    4 büyüklerde sezonun sonuna yaklaştıkça takımdan gönderilmesi düşünülen isimler netleşmeye başladı.

    İşte önümüzdeki sezon takımdan ayrılması muhtemel o yıldızlar...

  • 2 4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...
    2 | 38

    BEŞİKTAŞ

    Aras Özbiliz

  • 3 4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...
    3 | 38

    Atınç Nukan

  • 4 4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...
    4 | 38

    Alexander Milosevic

  • 5 4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...
    5 | 38

    Ömer Şişmanoğlu

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