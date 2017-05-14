4 büyüklerde sezon sonu gönderilmesi düşünülen isimler...

4 büyüklerde sezonun sonuna yaklaştıkça takımdan gönderilmesi düşünülen isimler netleşmeye başladı.
İşte önümüzdeki sezon takımdan ayrılması muhtemel o yıldızlar...
BEŞİKTAŞ
Aras Özbiliz
Atınç Nukan
Alexander Milosevic
Ömer Şişmanoğlu
Gökhan İnler
Ersan Adem Gülüm
Luiz Rhodolfo
Veli Kavlak
Demba Ba
Pedro Franco
FENERBAHÇE
Fabiano Riberio
Oleksandr Karavaev
Roman Neustadter
Emmanuel Emenike
Salih Uçan
Miroslav Stoch
Gregory van der Wiel
Aatif Chahechouhe
Jose Fernandao
Robin van Persie
GALATASARAY
Aurelien Chedjou
Luis Cavanda
Lionel Carole
Koray Günter
Martin Linnes
Josue
Sinan Gümüş
Nigel de Jong
Tolga Ciğerci
TRABZONSPOR
Esteban Alvarado
Luis Ibanez
Zeki Yavru
Dame N'Doye
Mustafa Akbaş
Aytaç Kara
Yusuf Erdoğan
Matus Bero