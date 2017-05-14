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Öte yandan Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kariyerinin henüz 2. yılında şampiyonluk sevinci yaşadı. Futbolculuk döneminde Feyenoord ile 2 kez kupa kazanan Hollandalı teknik adam, Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi de elde etti.