14 Mayıs 2017 Pazar, 17:09:57 | Güncelleme: 17:55:06
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Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin son haftasında Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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Galibiyet golleri; 1, 12 ve 84. dakikalarda Kuyt'tan gelirken, Rotterdam ekibi 18 yıllık hasrete son verdi.
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Son lig şampiyonluğunu Hollandalı teknik direktör Leo Beenhakker yönetiminde 1998-1999'da elde eden Feyenoord, böylece Eredivisie'de 15. kez mutlu sona ulaştı.
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Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, son 6 sezondur ligi domine eden en büyük rakipleri Ajax ile PSV Eindhoven'ın da üstünlüğüne son vermiş oldu.
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Eredivisie'de son 2 sezonu PSV Eindhoven şampiyon olarak tamamlarken, ondan önceki 4 sezonda ise Ajax mutlu sona ulaştı.
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Öte yandan Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kariyerinin henüz 2. yılında şampiyonluk sevinci yaşadı. Futbolculuk döneminde Feyenoord ile 2 kez kupa kazanan Hollandalı teknik adam, Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi de elde etti.
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Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ile Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, kırmızı-beyazlı takımda bu sezon sergiledikleri performansla dikkati çekti.
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Hollandalı futbolcu Kuyt, ligde görev aldığı 31 karşılaşmada 12 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Bilal Başacıkoğlu ise Eredivisie'de oynadığı 23 maçta takımına 6 asistlik katkı yaptı.
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Feyenoord'un bu sezon iç saha maçlarında da bileği bükülmedi. Kırmızı-beyazlılar, ligde sahasında oynadığı 16 maçta 14 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.