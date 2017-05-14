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FUTBOL

Şampiyon Feyenoord!

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:09:57

  • 1 Feyenoord, Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu
    1 | 10

    Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin son haftasında Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. 

  • 2 Feyenoord, Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu
    2 | 10

    Galibiyet golleri; 1, 12 ve 84. dakikalarda Kuyt'tan gelirken, Rotterdam ekibi 18 yıllık hasrete son verdi. 

  • 3 Feyenoord, Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu
    3 | 10

    Son lig şampiyonluğunu Hollandalı teknik direktör Leo Beenhakker yönetiminde 1998-1999'da elde eden Feyenoord, böylece Eredivisie'de 15. kez mutlu sona ulaştı. 

  • 4 Feyenoord, Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu
    4 | 10

    Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, son 6 sezondur ligi domine eden en büyük rakipleri Ajax ile PSV Eindhoven'ın da üstünlüğüne son vermiş oldu.

  • 5 Feyenoord, Heracles'i 3-0 yenerek şampiyon oldu
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    Eredivisie'de son 2 sezonu PSV Eindhoven şampiyon olarak tamamlarken, ondan önceki 4 sezonda ise Ajax mutlu sona ulaştı.

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