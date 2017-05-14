Sivasspor ve Yeni Malatyaspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de 33. haftanın tüm maçları bugün oynandı. Karşılaşmalar sonucunda Sivasspor ve Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Şampiyon takımı son hafta oynanacak Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı belirleyecek.
Öte yandan Eskişehirspor ve Giresunspor da play-off'u garantiledi.
Ayrıntılar birazdan...
GÜNÜN SONUÇLARI
Adana Demirspor 1 - 1 Sivasspor
Bandırmaspor 3 - 0 Mersin İY
Elazığspor 5 - 1 Balıkesirspor
Eskişehirspor 2 - 2 Gaziantep BŞB
Giresunspor 1 - 0 Denizlispor
Göztepe 4 - 1 Samsunspor
Manisaspor 2 - 0 Şanlıurfaspor
Ümraniyespor 1 - 2 Altınordu
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Boluspor
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