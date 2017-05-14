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Sivasspor ve Yeni Malatyaspor
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Sivasspor ve Yeni Malatyaspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de bugün tamamlanan 33. hafta maçları sonucunda Sivasspor ve Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:50:02 Güncelleme: 19:33:22

TFF 1. Lig'de 33. haftanın tüm maçları bugün oynandı. Karşılaşmalar sonucunda Sivasspor ve Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Şampiyon takımı son hafta oynanacak Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı belirleyecek.

Öte yandan Eskişehirspor ve Giresunspor da play-off'u garantiledi.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN SONUÇLARI

Adana Demirspor 1 - 1 Sivasspor

Bandırmaspor 3 - 0 Mersin İY

Elazığspor 5 - 1 Balıkesirspor

Eskişehirspor 2 - 2  Gaziantep BŞB

Giresunspor 1 - 0 Denizlispor

Göztepe 4 - 1 Samsunspor

Manisaspor 2 - 0 Şanlıurfaspor

Ümraniyespor 1 - 2 Altınordu

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Boluspor

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