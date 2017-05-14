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FUTBOL

İrfan Buz'un gözyaşları

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:49:53

  • 1 İrfan Buz'un gözyaşları
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    TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'la 1-1 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'un sevinci görülmeye değerdi.

  • 2 İrfan Buz'un gözyaşları
    2 | 32

    Buz karşılaşmanın ardından dakikalar boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

  • 3 İrfan Buz'un gözyaşları
    3 | 32

    Evkur Yeni Malatyaspor'lu yöneticiler ve futbolcular, takım otobüsüyle kent merkezinde tur attı.

  • 4 İrfan Buz'un gözyaşları
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    Malatya İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör İrfan Buz ile futbolcular ve yöneticiler takım otobüsüne binerek çevre yolu üzerinden İnönü Caddesi'ne geldi.

  • 5 İrfan Buz'un gözyaşları
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    Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan kafile, Malatya Valiliği önüne kadar gelerek burada kutlamalara eşlik etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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