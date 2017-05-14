İrfan Buz'un gözyaşları

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'la 1-1 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'un sevinci görülmeye değerdi.
Buz karşılaşmanın ardından dakikalar boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
Evkur Yeni Malatyaspor'lu yöneticiler ve futbolcular, takım otobüsüyle kent merkezinde tur attı.
Malatya İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör İrfan Buz ile futbolcular ve yöneticiler takım otobüsüne binerek çevre yolu üzerinden İnönü Caddesi'ne geldi.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan kafile, Malatya Valiliği önüne kadar gelerek burada kutlamalara eşlik etti.