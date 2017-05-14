Zorlu bir maç olacağını bildiklerinin altını çizen Ahmet, "1-0'ı yakaladık ve 2'yi daha rahat maç geçsin diye yakalamamız gerekiyordu. Usta ayak Wesley'nin golüyle 2-1 galip ayrıldık. Her şeye rağmen galip gelmek önemliydi. Kasımpaşa maçında kötüydük ama, üstüne koyarak devam etmek ve Osmanlıspor maçına iyi hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Kendisini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Çalık, "Taşıdığım formanın bilincindeyim ama daha çok çalışmam lazım. A Milli Takım'a gidiyorum ve bunun devamının gelmesi lazım. Abilerim de yardımcı oluyorlar, şu anda bir sorunum yok" ifadelerini kullandı.