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Ahmet Çalık
FUTBOL

Ahmet Çalık: Taşıdığım formanın bilincindeyim

Galatasaray'ın Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Ahmet Çalık açıklamalarda bulundu

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:29:49 Güncelleme: 23:54:24

Zorlu bir maç olacağını bildiklerinin altını çizen Ahmet, "1-0'ı yakaladık ve 2'yi daha rahat maç geçsin diye yakalamamız gerekiyordu. Usta ayak Wesley'nin golüyle 2-1 galip ayrıldık. Her şeye rağmen galip gelmek önemliydi. Kasımpaşa maçında kötüydük ama, üstüne koyarak devam etmek ve Osmanlıspor maçına iyi hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Kendisini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Çalık, "Taşıdığım formanın bilincindeyim ama daha çok çalışmam lazım. A Milli Takım'a gidiyorum ve bunun devamının gelmesi lazım. Abilerim de yardımcı oluyorlar, şu anda bir sorunum yok" ifadelerini kullandı.

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