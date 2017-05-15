Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Kırmızı Grup karşılaşmasında Gümüşhanespor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Kastamonuspor'u ağırlıyor. Peki Gümüşhanespor - Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GÜMÜŞHANESPOR - KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gümüşhane Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılığını Süleyman Özay, İlker Takpak ve Ferhan Kestanlıoğlu yapacak. Mücadele 16:00'da başlayacak, ancak maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Gümüşhanespor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Kastamonuspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Gümüşhanespor, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Kastamonuspor, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Gümüşhanespor, evinde oynadığı son maçta Menemen Belediye ile 3-3 berabere kaldı.

● Kastamonuspor, deplasmanda oynadığı son maçta Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşma 2-2 sona ermişti.

SON MAÇ KADROLARI

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç, Mehmet Cansın Çiçek, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Menderes Önkuzu, Rıdvan Koçak, Ali Sakal, Cumhur Yılmaztürk, Taşkın Çalış, Cem Sultan ve Ali Özgün

Kastamonuspor: Oğuzhan Bahadır, Faruk Öcal, Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Oğuz Özden, Onur Cenik, Arda Havar, Salih Sefercik, Kerem Şeras, Hasan Ayaroğlu ve İskender Alın