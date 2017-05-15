Tolgay Arslan: Maçın gazını çıkardılar

Bursaspor- Beşiktaş maçı bitiminde Tolgay Arslan şunları söyledi:

"Yüzde 100 değildim. Bu hafta 2-3 kere idmana çıktım. Güzel kızım doğdu. O da enerji verdi. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Çabuk çabuk eve dönmek istiyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çok moral verdi. Zor maç olacağını biliyorduk. Zaman zaman maçın gazını çıkardılar. Bizi de etkiledi. Bursaspor'u da tebrik ediyorum. Çok sert oynadılar. Onların kaybedecek bir şeyi yoktu, bizim çok şeyimiz vardı. Son 3 maçı kazanıp şampiyonluğu getirmemiz lazım."

MARCELO: 3 FİNAL MAÇI VAR

"Çok iyi bir maç oldu. Maç boyunca oyunun hakimi biz olduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Fenerbahçe maçından sonra bu galibiyet önemliydi. Şimdi önümüzde 3 final maçı var. Bu 3 maçı da en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz."

(Fenerbahçe maçında kendi kalesine attığı gol) "Futbolda böyle şanssız anlar oluyor. O şanssız anlardan biriydi. Bunları hesaba katmak lazım. Biz takım içerisinde birbirimize güveniyoruz. Bu güvenle neler yapacağımızı biliyoruz."

ADRIANO: GÜVEN TAZELEDİK

"Baskı var, son hafta da Başakşehir bizden önce oynadı ve önümüze geçti. Bu maç önemliydi. Takım olarak iyiydik, tüm takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Bundan sonra maçlara olumlu yaklaşmamız lazım. Başakşehir'e kaybettik, Fenerbahçe maçında şanssızdık. Her birimiz sahaya ağırlığımızı koyduğumuz zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Güven tazeledik, Kasımpaşa maçına da bu güvenle çıkacağız."