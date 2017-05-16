1. LİG'E SON BİLET
2. Lig’de Ankaragücü ve İstanbulspor’un ardından TFF 1. Lig’e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off’ta yarı final maçları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurum - Amed Sportif Faaliyetler ve Gümüşhane - Kastamonu 1966 maçlarının galipleri finalde karşılaşacak.
PEREIRA DÜŞÜRECEK Mİ?
Bundesliga 2'nin son haftasına girilirken zirvede 66 puanlı Stuttgart var, 2. sırada ise yine 66 puanlı Hannover. 63 puanlı Braunschweig, şu anki tabloya göre play-off oynayacak. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, 16. sırada. Son haftada düşme hattından kurtulmaya çalışacaklar.
18 YIL SONRA FEYENOORD!
Hollanda'da son haftaya Ajax’ın 1 puan önünde lider giren Feyenoord, konuk ettiği Heracles’i 3-1 yenerek 18 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi. Kuyt, biri penaltıdan olmak üzere kaydettiği 3 golle karşılaşmaya damgasını vurdu. 37 yaşındaki yıldız, ligi toplam 12 golle noktaladı.
FRANSA'NIN KRALI MONACO!
BU sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalarak tüm dikkatleri üzerine çeken Monaco, Fransa Ligi’nde konuk ettiği Lille’i 4-0 yenerek şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi. 1 maçı eksik olan Kırmızı-Beyazlılar, kalan 2 karşılaşmasından 1 puan çıkarırsa PSG’nin 4 yıllık hegemonyasına son verecek.
BENFİCA ŞAMPİYON!
Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Vitoria Guimaraes'i 5-0 yenen Benfica, bitime 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-beyazlı takım, 18 takımlı ligde son haftaya maç fazlasıyla Porto'nun 8 puan önünde girdi ve üst üste 4, toplamda da 36. şampiyonluğuna ulaştı.