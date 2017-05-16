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FRANSA'DA İŞLER KARIŞIK

Fransa Ligue 2 ise cadı kazanı gibi. Son haftada 6 takımın şampiyonluk şansı var. Strasbourg(64), Amiens(63), Troyes(63), Lens(62), Brest(62) ve Nimes(61) lige yükselmek için mücadele verecek. İlk iki takım doğrudan lige çıkacak. 4 takım ise play-off oynayacak.