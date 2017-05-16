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FUTBOL

Efsaneler geri geldi...

16 Mayıs 2017 Salı, 12:48:16

  • 1 Efsaneler geri geldi...
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    Futbolda 2016/2017 sezonunda sona gelinirken birçok efsane kulübün üst liglere yükselmesi dikkat çekiyor. Eski günlerine dönmeye çalışan ekipleri ve liglerdeki son durumu sizler için derledik...

  • 2 Efsaneler geri geldi...
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    SİVAS 1 YIL SONA GERİ DÖNDÜ!
    Süper Lig'de aralıksız 11 yıl mücadele ettikten sonra geçen sezon küme düşen Sivasspor, bir sezon sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

  • 3 Efsaneler geri geldi...
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    Geçen sezonun 34. haftasında 19 Mayıs'ta sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'e veda eden Sivasspor, 360 gün sonra Süper Lig'e döndü. Süper lig’e ‘merhaba’ diyen Kırmızı-Beyazlılar, kenti bayram yerine çevirdi.

  • 4 Efsaneler geri geldi...
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    31 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
    TFF 1. Lig'de sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kalan lider Evkur Yeni Malatyaspor, bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

  • 5 Efsaneler geri geldi...
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    Tarihi geceye teknik direktör İrfan Buz'un gözyaşları damga vurdu...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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