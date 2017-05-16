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Ahmet İlhan Özek, Gençlerbirliği antrenmanında!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kadrosuna kattığı Ahmet İlhan Özek, başkent ekibiyle ilk antrenmanına çıktı

16 Mayıs 2017 Salı, 21:58:56 Güncelleme: 22:02:41

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe ile 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı 32. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshettikten sonra Gençlerbirliği'ne transfer olan Ahmet İlhan, yeni takımında ilk kez çalışmaya katıldı.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, kırmızı-siyahlı taraftarların oylaması sonucunda Gençlerbirliği'nde yılın oyuncusu seçilen İsveçli kaleci Johannes Hopf'a antrenmanın ardından ödül verildi.

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