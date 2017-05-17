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FUTBOL

Quaresma Bursa maçıyla ilgili konuştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:22:33

  • 1 Quaresma Bursa maçıyla ilgili konuştu
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    Beşiktaş-Bursaspor maçının 18. dakikasında Jorquera'nın beline attığı tekmeyle tepki çeken ve kırmızı kart görmemesi tartışmalarına neden olan Ricardo Quaresma, o anları anlattı.

  • 2 Quaresma Bursa maçıyla ilgili konuştu
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    "ŞU AN HASTANEDE OLURDU"

    Hürriyet'in haberine göre; Portekizli yıldız, kasti bir hareketi olmadığını savunarak şöyle konuştu:

  • 3 Quaresma Bursa maçıyla ilgili konuştu
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    "Jorquera'ya görüntülerdeki gibi tekme atsaydım o şu anda hastanede olurdu. Jorquera, pozisyon gereği benim önüme geçti."

  • 4 Quaresma Bursa maçıyla ilgili konuştu
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    "Ayağımı kaldırmış bulunduğum için onun beline vurmuş gözüktü."

  • 5 Quaresma Bursa maçıyla ilgili konuştu
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    Kendisinin de her maçta çok sayıda tekme yediğini belirten Quaresma şunları söyledi:

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