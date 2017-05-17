Gheorghe Hagi ve Cevad Prekazi bir arada

17 Mayıs G.Saray Bayramı nedeniyle İstanbul’a davet edilen efsane isimler Gheorghe Hagi ve Cevad Prekazi dün bir araya geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan eski yıldızlardan Hagi, “İnanılmaz şeyler yaşadık. Türk halkı başarımızla gurur duydu. Kendimizi Avrupa’nın en güçlü insanları olarak hissettik. Eski takım arkadaşlarımı, yöneticileri görmek benim için büyük bir mutluluk olacak. Umarım bu başarılar tekrarlanır. Florya’ya tekrar ayak basmak benim için özel bir duygu çünkü burada kendimi daha da geliştirdim. Tarih yazdığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Hagi’den önce Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giyen bir diğer efsane Cevad Prekazi ise, “1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale çıkmamız harika bir olaydı. O günden sonra Türkiye futbolda ileriye gitmeye başladı. 2000 zaferi öncesinde de muhteşem bir takım vardı. Oradan 8 kişi milli takıma gitti ve Türkiye dünya 3.’sü oldu. Keşke o takım Şampiyonlar Ligi’ni de alabilseydi ama UEFA şampiyonluğu da mükemmel bir olaydı. Kupanın üzerinde, ‘2000 Galatasaray’ yazıyor. Demek ki tarih silinmez” ifadelerini kullandı.