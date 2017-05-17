Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler

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"Daha önemlisi 3 büyükler açıklama yaptı. 4 milyar TL borçları var. 3 kulübün 4 milyar TL borçtan bahsediyorum. 250'şer devlet affetti bunları. Hadi Trabzonspor'u da koy 500 bin TL de, 4,5 milyar TL borçtan bahsediyoruz. Daha onlarca kulüp var."