Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Futbolun Zirvesi'nde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararları eleştiren Dilmen, Başkan Yıldırım Demirören'i ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Dilmen, "Artık çekil. Al bütün kadrolarını, kurulllarını murullarını sezon bittiği zaman vedalaş. Ayıp oluyor! İnsanlarla alay ediyorsunuz" diye konuştu.
Deneyimli yorumcu, TFF Başkanlığı adaylığı için 3 şartının olduğunu da açıkladı. Dilmen'in sözleri şöyle:
"Futbolla alakaları yok. iddiaları yok. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta iddialı olsaydı; bu cezalar çıkar mıydı? Çıkmazdı."
"'TFF Yönetim Kurulu'nun kararıyla, kurullar karar veriyor' diyorum ben. 'Manüpilasyon yapıyorlar' diyorum ben. 'Raporları kaldırıyorlar' diyorum. Ben bunları iddia ediyorum. Ne kadar tehlikeli değil mi?"