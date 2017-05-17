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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:29:22

  • 1 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler
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    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Futbolun Zirvesi'nde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

  • 2 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararları eleştiren Dilmen, Başkan Yıldırım Demirören'i ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Dilmen, "Artık çekil. Al bütün kadrolarını, kurulllarını murullarını sezon bittiği zaman vedalaş. Ayıp oluyor! İnsanlarla alay ediyorsunuz" diye konuştu.

  • 3 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler
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    Deneyimli yorumcu, TFF Başkanlığı adaylığı için 3 şartının olduğunu da açıkladı. Dilmen'in sözleri şöyle:

  • 4 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler
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    "Futbolla alakaları yok. iddiaları yok. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta iddialı olsaydı; bu cezalar çıkar mıydı? Çıkmazdı."

  • 5 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert sözler
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    "'TFF Yönetim Kurulu'nun kararıyla, kurullar karar veriyor' diyorum ben. 'Manüpilasyon yapıyorlar' diyorum ben. 'Raporları kaldırıyorlar' diyorum. Ben bunları iddia ediyorum. Ne kadar tehlikeli değil mi?"

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    SİSTEM BOZUK..TÜRK FUTBOLUNUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİR..NEYİ DİRİLTECEKSİN? 3TEMMUZ ŞİKE OLAYINDA KOMAYA GİRMİŞTİ..GEREKLİ CEZALAR VERİLEMEYİNCE ŞİMDİ ÖLDÜ..BİZ ASLINDA BİRŞEY SEYRETMİYORUZ..BOŞ BOŞ EKRANA SAHAYA BAKIORUZ..VE ARTIK BAKMIYORUZ..BAŞIMIZ SAĞOLSUN
  • Misafir 13 dakika önce
    Büyüksün Rıdvan Dilmen.Sana yakışır.Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar biliyorum ama sen 10.köyden de devam et.Futbol dürüst insanların yönetiminde olmalı.
  • Misafir 22 dakika önce
    Beşiktaş kulüp başkanlığı yapmış birisinin Futbol Federasyonu oluğu bir ülkede fenerbahçenin ve galatasarayın şampiyon olmasını beklemeyin
  • Misafir 26 dakika önce
    Ne diyor bu yaw. Kafayı yemiş.
  • Misafir 50 dakika önce
    Fenerin basın sözcülüğünü yapan birinin TFF başkanı olması futbolu uçuruma sürükler. yazık ki ortam bunlara kaldı.
  • Misafir 16 dakika önce
    DEMİR ÖREN FRANSA REAL MARDİN BAŞKANLIĞINDANMI TFF BAŞKANI OLDU (REAL MARDİNİ YANLIŞ YAZMADIM ÖZELLİKLE YAZDIM9
  • Misafir 56 dakika önce
    Birde Aziz Beye söylesene bunları kaç yıldır takımın başında sıfır başarı..
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