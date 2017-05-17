Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu

UEFA Kupası'nın havaya kaldırılışının 17. yılında Galatasaray efsaneleri bir araya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 1996-2000 Karması ile Galatasaray All Star takımı gösteri maçı gerçekleştirdi.
17'şer dakikalık iki devre halinde oynanan mücadeleyi 1996-2000 Karması 6-5 kazandı.
Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş'ın dönüşümlü olarak forma giydiği takımın gollerini Evren (2), Mustafa Kocabey (2), Adrian İlie (2) kaydetti.
Metin Oktay forması ile sahaya çıkan ve Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati'den kurulu All Star takımının golleri ise Riera, Necati, Fleurquin, Ayhan ve Erdal'dan geldi.