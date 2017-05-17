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FUTBOL

Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:24:57

  • 1 Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu
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    UEFA Kupası'nın havaya kaldırılışının 17. yılında Galatasaray efsaneleri bir araya geldi. 

  • 2 Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu
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    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 1996-2000 Karması ile Galatasaray All Star takımı gösteri maçı gerçekleştirdi.

  • 3 Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu
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    17'şer dakikalık iki devre halinde oynanan mücadeleyi 1996-2000 Karması 6-5 kazandı.

  • 4 Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu
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    Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş'ın dönüşümlü olarak forma giydiği takımın gollerini Evren (2), Mustafa Kocabey (2), Adrian İlie (2) kaydetti.

     

  • 5 Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu
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    Metin Oktay forması ile sahaya çıkan ve Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati'den kurulu All Star takımının golleri ise Riera, Necati, Fleurquin, Ayhan ve Erdal'dan geldi.

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