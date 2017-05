Galatasaray'da efsaneler 17 Mayıs için buluştu

9 | 29

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek plaket takdimi öncesi "Bugün Mayıs'ın 17'si... Bundan 17 yıl evvel Galatasaray Spor Kulübü her zaman olduğu gibi, her şeye öncü olduğu gibi futbol tarihimizin en büyük kupasını getirdi. Her sene toplanarak bu günü anıyoruz. Bu yıl farklılık yapmak istedik. O dönem ter akıtmış futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimizle bir araya geldik. Bir gösteri maçı yaptık ve günün anısına beraber olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadece Galatasaray Tarihi'nde değil, Türk futbolunda önemli bir eşik. Bu eşiği Galatasaray aştı. Öncülüğünü de göstermiş oldu. O günlerde emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Tarihi'nin sayfalarına önemli bir anıyı eklediler. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.