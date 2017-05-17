Hagi'den Florinel Coman açıklaması!

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası'nın yıldönümünde sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Gheorghe Hagi, transfer açıklaması yaptı.

Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Viitorul Constanta'da forma giyen Florinel Coman ile ilgili konuşan Hagi, "Çok genç bir oyuncu, henüz 19 yaşında. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız" dedi.

Tarihin yazıldığı bir günü andıklarını belirten Hagi, "Avrupa'nın en iyi takımı olduk. Bugünü hatırlamak için buraya seve seve gelirim. Hatırlamak ve birbirimizi görmek için güzel bir gün oldu. Bizim için önemli olan tekrar birbirimizi görmemiz oldu. Maç önemli değildi. Maalesef sakatlığım olduğu için oynayamadım" şeklinde konuştu.

"BU BAŞARI KOLAY KOLAY GELMEZ"

UEFA Kupası'nda yaşanan başarının kolay kolay tekrarlanamayacağını vurgulayan efsane futbolcu, "Bu başarının arkasında iyi bir organizasyon olması gerekiyor. Bunun arkasında böyle bir şey vardı, bu yüzden başarılı olduk. İleride iyi plan ve projeyle başka bir Türk takımı başarıya imza atabilir" diye konuştu.