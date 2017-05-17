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Walter Mazzarri
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Watford'da Mazzarri dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, teknik direktör Walter Mazzarri ile yollarını ayırma kararı aldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:23:01 Güncelleme: 17:24:25

Ligin bitimine bir hafta kala 40 puanla 16. sırada yer alan Watford, pazar günü sahasında oynayacağı Manchester City maçının ardından 55 yaşındaki teknik adam Mazzarri'nin görevini bırakacağını duyurdu.

İngiliz ekibiyle sezon başında anlaşan Mazzarri, lig ve kupada çıktığı 39 maçtan 12 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Watford, son beş yılda dokuzuncu kez teknik direktör değişikliğine gidecek.

Premier Lig'de son üç sırada yer alan Sunderland, Middlesbrough ve Hull City'nin küme düşmesi kesinleşmişti.

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