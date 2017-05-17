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Dudu'dan Beşiktaş açıklaması!

Adı Beşiktaş'la anılan Dudu, kulübü Palmeiras ve transferiyle ilgili açıklama yaptı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:37:35 Güncelleme: 17:39:26

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan 25 yaşındaki Brezilyalı, Internacional ile oynanacak Brezilya Kupası son 16 turu maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dudu, adı Beşiktaş'la anılması ve diğer transfer söylentilerine cevap verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Palmeiras kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunun altını çizen Dudu, "Takımdan ayrılmıyorum. Bu sene burada hedeflerim var. Bunun için savaşacağız. Taraftarlar rahat olabilir. Beni uzun yıllar burada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş iddiaları hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Dudu, "Her yazılana inanmamalı, yazılanlara dikkat etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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