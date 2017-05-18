Dick Advocaat'tan Emre Belözoğlu itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'e elendikleri maçta, penaltılarda yakaladıkları 3 fırsatı kullanamamalarının takım adına utanç olduğunu söyledi.

Advocaat, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Maç denk gidiyordu. Rakibimiz golü bulmayı başardı ve böylece oyun onların sevdiği şekle geldi. Onlar 1-0'ı oynamayı seven bir takım. İyi oyuncuları olan iyi bir takım. Zaten tüm sezonu ya birinci ya da ikinci sırada geçirdiler. Penaltılarda 3 kere fırsat geldi. 3 kere geldiyse kazanmalısınız."

Artık tek hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirmek olduğunu vurgulayan Advocaat, "Rakibin kalitesi daha iyi bir noktadaydı. Böyle bir takıma karşı daha fazla koşmanız gerekir. Bu tip takımlara karşı yapmamız gerekenleri hep yaptık. Daha iyi oynayan taraf bugün onlardı. Penaltılarda 3 kere kazanma fırsatı önümüze geldi. Daha ne kadar fırsat gelebilir ki? Bu gerçekten bizim açımızdan bir utanç. Hala sezon devam ediyor. Biliyorum, Fenerbahçe için 3. sıra bir hedef değil ama bu sıra Avrupa kupalarında yer almamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Advocaat, "Medipol Başakşehir'in futbolcusu Emre Belözoğlu gibi bir oyuncuya ihtiyacınız var mıydı? İyi bir Fenerbahçeli olduğu için attığı gole de sevinmedi." şeklinde ifadelerle yöneltilen soruya ise "Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hala iyi bir oyuncu. Ben de öyle bir gol atsam ben de sevinmem. Çok iyi bir oyuncu." cevabını verdi.