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Lukas Podolski'den Volkan Demirel'e gönderme!

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının penaltı atışları sırasında sürekli su içen ve sosyal medyanın tepkisini çeken Volkan'a, Galatasaraylı Lukas Podolski de gönderme yaptı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 02:41:35 Güncelleme: 02:44:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında normal süresi 2-2 tamamlanan ve uzatma bölümünden de gol sesi çıkmayan mücadelede kazananı penaltı atışları belirledi.

Toplam 26 penaltının atıldığı gecede Başakşehir'li oyuncuların penaltı atışları öncesinde Volkan Demirel'in su içmesi geceye damga vuran olaylardan biriydi.

Başakşehir'li oyuncular topun başına gelirken Volkan Demirel yavaş adımlarla kalenin yanındaki su şişesini alıp yudumladı, havluyla yüzünü silip kalesine geçti. Bu dakikalarda Medipol Başakşehir teknik heyeti duruma tepki gösterirken sosyal medyada da Fenerbahçe kalecisi Volkan'a tepki vardı.

Sporx'in haberine göre Volkan'ın penaltı atışlarında yudum yudum su içmesi, sosyal medyanın büyük bir bölümünü kızdırırken tecrübeli kaleciye ilginç bir tepki de Galatasaray'ın yıldızı Lukas Podolski gösterdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden Galatasaray logosunun bulunduğu su damacanası paylaşan Podolski, "Şişe su az gelir, buradan iç" der gibiydi...

 

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