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FUTBOL

Kjaer-Advocaat tartışması

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:46:48

  • 1 Kjaer-Advocaat tartışması
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    Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında gergin anlar yaşandı. 

  • 2 Kjaer-Advocaat tartışması
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    Başakşehir karşısında yenik duruma düşen sarı-lacivertliler 71. dakikada Moussa Sow'un golüyle beraberliği yakaladı.

  • 3 Kjaer-Advocaat tartışması
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    Bu golden sonra teknik direktör Dick Advocaat Simon Kjaer'i yanına çağırarak uyarılarda bulunmak isteyince Danimarkalı savunmacı çileden çıktı.

  • 4 Kjaer-Advocaat tartışması
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    Danimarkalı yıldız son derece sinirli bir şekilde hocasına el kol hareketleriyle bir şeyler anlattı.

  • 5 Kjaer-Advocaat tartışması
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    Sakin yapısıyla tanınan Kjaer'in bu görüntüsü izleyenleri şaşırttı.

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