Kjaer-Advocaat tartışması

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında gergin anlar yaşandı.
Başakşehir karşısında yenik duruma düşen sarı-lacivertliler 71. dakikada Moussa Sow'un golüyle beraberliği yakaladı.
Bu golden sonra teknik direktör Dick Advocaat Simon Kjaer'i yanına çağırarak uyarılarda bulunmak isteyince Danimarkalı savunmacı çileden çıktı.
Danimarkalı yıldız son derece sinirli bir şekilde hocasına el kol hareketleriyle bir şeyler anlattı.
Sakin yapısıyla tanınan Kjaer'in bu görüntüsü izleyenleri şaşırttı.