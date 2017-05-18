Trabzonspor'dan Valencia'ya Okay Yokuşlu yanıtı

Trabzonspor'un 2020’ye kadar sözleşme uzattığı Okay Yokuşlu’ya bir süre önce İspanyol kulübü Valencia talip olmuştu.
Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; La Liga ekibinin Okay Yokuşlu için menajerler aracılığıyla teklif yapmasından sonra Bordo-Mavililer “Okay’ı asla veremeyiz. seneye şampiyon olmak istiyoruz. Okay bizim için olmazsa olmazımız” yanıtı verdi.
23 yaşındaki orta sahanın da kupa kaldırmadan Fırtına’dan ayrılmayacağını söylemesi Bordo-Mavili camiada takdirle karşılandı.
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