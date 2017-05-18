Spor Toto Süper Lig'de 32.hafta mücadelesinde Galatasaray ile Osmanlıspor kozlarını paylaşacak. Ligde zirve yarışından kopan Galatasaray'da hedef ligi 3'üncü sırada tamamlamak. Peki, Galatasaray - Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk edecek. 31 haftada 55 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Zirveden uzaklaşan Galatasaray'da tek hedef ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin üstünde bitirmek. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, kötü bir sezon geçiren 31 maçta 38 puan toplayarak 13'üncü sırada yer alan Osmanlıspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz yıl yaptığı çıkışla Avrupa Kupası'na katılan Osmanlıspor, bu yılda ligi ilk 10'da bitirmenin peşinde. Zorlu Galatasaray - Osmanlıspor maçı 19 Mayıs 2017 Cuma günü saat 20.00'da başlayacak. Kritik maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Galatasaray - Osmanlıspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını HABERTURK.COM'da bulabilirsiniz.

OSMANLISPOR'LA 16.RANDEVU

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 16. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 15 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 28 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2004-2005 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Galatasaray 0 - 2 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4 - 2 2005-2006 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 2 Galatasaray-Ankaraspor 4 - 0 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 1 Galatasaray-Ankaraspor 2 - 0 2007-2008 Galatasaray-Ankaraspor 0 - 0 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 1 2008-2009 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 0 Galatasaray-Ankaraspor 1 - 1 2009-2010 Ankaraspor-Galatasaray (Hükmen) 0 - 3 Galatasaray-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0 2015-2016 Galatasaray-Osmanlıspor 1 - 2 Osmanlıspor-Galatasaray 3 - 2 2016-2017 Osmanlıspor-Galatasaray 2 - 2

GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Osmanlıspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Galatasaraylı oyuncular Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda'nın, tedavilerinin sürmesi nedeniyle Osmanlıspor karşısında forma giyme ihtimalleri düşük.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

26 GÜNLÜK HASRET SONA ERECEK

Galatasaray, Osmanlıspor maçıyla 26 gün sonra taraftarının önüne çıkacak.

Türk Telekom Arena'da 23 Nisan'da yapılan Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa önünde taraftarından yoksun olarak mücadele etmişti.

OSMANLISPOR'DA GALATASARAY HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalıştı.

19 Mayıs Cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın taktiklerini çalışmaya başladı. Batıkent Tesisleri'nde tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İlk 20 dakikası basına açık olarak yapılan ve sonrası basına kapatılan antrenmana, mor-sarılı ekip, topla ısınma çalışmasıyla başladı. 8'e 3 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada taktik çalışmasına geçildi. Günün tek çalışması 3 kaleden kurulu yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Aykut Demir katılmazken; Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.

Osmanlıspor, yarın akşam saatlerinde basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

TÜRK TELEKOM ARENA STADYUMU'NUN KONUMU