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TFF 1. Lig play-off tarihleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off'unda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu. TFF 1. Lig play-off'unda yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak?

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:23:09 Güncelleme: 20:26:11

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

TFF 1. Lig'de 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım yarı finalde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. TFF 1. Lig play-off 1. maçları 25 Mayıs Perşembe, 2. maçlar ise 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakasının yeri ve başlama saati ise daha sonra ilan edilecek.

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