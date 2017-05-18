TFF 1. Lig play-off tarihleri açıklandı

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

TFF 1. Lig'de 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım yarı finalde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. TFF 1. Lig play-off 1. maçları 25 Mayıs Perşembe, 2. maçlar ise 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakasının yeri ve başlama saati ise daha sonra ilan edilecek.