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Altınordu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eskişehirspor, deplasmanda Altınordu'ya konuk oluyor. Peki Altınordu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:58:59 Güncelleme: 16:03:47

TFF 1. Lig karşılaşmasında 56 puanla 3. sırada yer alan Eskişehirspor, deplasmanda Altınordu'ya konuk oluyor. Peki Altınordu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALTINORDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Samet Çavuş yapacak. Mücadele saat 18:30'da başlıyor.

● Altınordu, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Eskişehirspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Altınordu, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Eskişehirspor, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Altınordu, evinde oynadığı son maçta Elazığspor ile 0-0 berabere kaldı.

● Eskişehirspor, deplasmanda oynadığı son maçta Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

MUHTEMEL KADROLAR

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Barış Alıcı, Okan Derici, Arif Morkaya, Serkan Göksu ve Fatih Aktay

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Hasan Hüseyin Acar, Ramazan Övüç, Aykut Akgün, Erkan Zengin, Hürriyet Gücer, Bilal Aziz Özer, Axel Meye ve Bruno Mezenga

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