TFF 1. Lig karşılaşmasında 56 puanla 3. sırada yer alan Eskişehirspor, deplasmanda Altınordu'ya konuk oluyor. Peki Altınordu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
ALTINORDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Samet Çavuş yapacak. Mücadele saat 18:30'da başlıyor.
● Altınordu, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
● Eskişehirspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
● Altınordu, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.
● Eskişehirspor, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
● Altınordu, evinde oynadığı son maçta Elazığspor ile 0-0 berabere kaldı.
● Eskişehirspor, deplasmanda oynadığı son maçta Denizlispor'a 2-0 kaybetti.
MUHTEMEL KADROLAR
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Barış Alıcı, Okan Derici, Arif Morkaya, Serkan Göksu ve Fatih Aktay
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Hasan Hüseyin Acar, Ramazan Övüç, Aykut Akgün, Erkan Zengin, Hürriyet Gücer, Bilal Aziz Özer, Axel Meye ve Bruno Mezenga